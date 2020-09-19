10 минут восторга. Большое видео с авиашоу в Барнауле

Известная российская пилотажная группа "Стрижи" поздравила жителей краевой столицы с 290-летием Барнаула новой программой.

Обилие самых разнообразных пируэтов и выверенное расстояние между самолетами МиГ-29 не оставили равнодушными собравшихся на Речном вокзале и в Нагорном парке.

Редакция amic.ru подготовила большое видео, чтобы восторг от мастерства асов могли испытать и те, кто не успел попасть на авиашоу из-за девятибалльных пробок.

Если 10 минут мало, то у нас есть еще фоторепортаж и три небольших видео.