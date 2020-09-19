"Стрижи" безупречно выступили на авиашоу в Барнауле. Фото и видео

Фото: Екатерина Смолихина, Евгения Родочинская / amic.ru

Одним из украшений Дня города в Барнауле 19 сентября стало выступление знаменитой пилотажной группы "Стрижи".

Они прилетели в краевую столицу в полном составе, да еще и с новой программой. Поэтому рядом с Новым мостом, на Речном вокзале, набережной Оби и у прибрежной стороны Нагорного парка собралось много барнаульцев.

Российские асы не разочаровали, безупречно выполнив фигуры высшего пилотажа. При просмотре создавалось ощущение, что пилоты между собой выдерживают расстояние с точностью до сантиметра.