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"Стрижи" безупречно выступили на авиашоу в Барнауле. Фото и видео

, ИА "Амител"
Пилоты продемонстрировали новую программу

Фото: Екатерина Смолихина, Евгения Родочинская / amic.ru

Одним из украшений Дня города в Барнауле 19 сентября стало выступление знаменитой пилотажной группы "Стрижи".

Они прилетели в краевую столицу в полном составе, да еще и с новой программой. Поэтому рядом с Новым мостом, на Речном вокзале, набережной Оби и у прибрежной стороны Нагорного парка собралось много барнаульцев.

Российские асы не разочаровали, безупречно выполнив фигуры высшего пилотажа. При просмотре создавалось ощущение, что пилоты между собой выдерживают расстояние с точностью до сантиметра.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.09.2020 18:42
- гость -

"Стрижи" безупречно выступили на авиашоу в Барнауле.

Кто бы ещё понимал, безупречно или нет ?

19.09.2020 18:46
- гость -

Настоящие мастера полета!
Здоровья вам ребята и долгих лет радовать нас мастерством.

19.09.2020 19:05
- гость -

Молодцы! Удачи, здоровья. Отличный праздник. Организаторам спасибо.

19.09.2020 19:22
Kimi

Че ж так мало видосиков? ( да и те коротенькие
По состоянию здоровья не попал туда (((

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