"Стрижи" безупречно выступили на авиашоу в Барнауле. Фото и видео

Фото: Екатерина Смолихина, Евгения Родочинская / amic.ru
Одним из украшений Дня города в Барнауле 19 сентября стало выступление знаменитой пилотажной группы "Стрижи".
Они прилетели в краевую столицу в полном составе, да еще и с новой программой. Поэтому рядом с Новым мостом, на Речном вокзале, набережной Оби и у прибрежной стороны Нагорного парка собралось много барнаульцев.
Российские асы не разочаровали, безупречно выполнив фигуры высшего пилотажа. При просмотре создавалось ощущение, что пилоты между собой выдерживают расстояние с точностью до сантиметра.
Комментарии
"Стрижи" безупречно выступили на авиашоу в Барнауле.
Кто бы ещё понимал, безупречно или нет ?
Настоящие мастера полета!
Здоровья вам ребята и долгих лет радовать нас мастерством.
Молодцы! Удачи, здоровья. Отличный праздник. Организаторам спасибо.
Че ж так мало видосиков? ( да и те коротенькие
По состоянию здоровья не попал туда (((