Полет "Стрижей" над Барнаулом. Кадры из кабины истребителя

Оказаться в кабине МиГ-29 и покружить над любимым городом – мечта миллионов. Amic.ru в юбилейный – 290-й день рождения Барнаула – дарит эту возможность всем своим читателям.

Как пилотажная группа выполняла сложнейшие пируэты? Как выглядит Барнаул с высоты птичьего полета? Смотрите видео amic.ru и восхищайтесь.

Напомним, "Стрижи" поздравили жителей краевой столицы великолепной – самой новой и самой сложной – программой. Истребители кружили над Речным вокзалом около 30 минут, никого не оставив равнодушными.

Amic.ru ранее поделился продолжительной видеозаписью и большим фоторепортажем, где запечатлели, как все это выглядело с земли. Завершающим штрихом на День города стал фейерверк на Речном вокзале. Его запустили с баржи. Фотокорреспондент amic.ru сделал красивые снимки и этого шоу.