Трезвая пробежка прошла в Барнауле, несмотря на сильный мороз

1 января в Барнауле прошла четвертая по счету "Трезвая пробежка". Традиция была заложена в 2018 году. Информацию об акции на своей странице в соцсети "ВКонтакте" разместил священник Александр Микушин. На этот раз к забегу присоединились около 20 человек.

Протяженность маршрута составила 2021 м. Вначале все желающие в 8 утра собрались на богослужение и молебен. В 10 часов стартовала сама пробежка. Участники акции смогли преодолеть кольцевой маршрут – от Покровского собора до улицы Гоголя, далее по Гоголя до Челюскинцев. Затем по Челюскинцев до Никитина и далее до Покровского собора.

"Начни новый год красиво и правильно! В новый год с новыми силами", – подвел итоги "Трезвой пробежки" Александр Микушин.

Расстояние удалось пробежать примерно за час.