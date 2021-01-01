Трезвая пробежка прошла в Барнауле, несмотря на сильный мороз

1 января в Барнауле прошла четвертая по счету "Трезвая пробежка". Традиция была заложена в 2018 году. Информацию об акции на своей странице в соцсети "ВКонтакте" разместил священник Александр Микушин. На этот раз к забегу присоединились около 20 человек.
Протяженность маршрута составила 2021 м. Вначале все желающие в 8 утра собрались на богослужение и молебен. В 10 часов стартовала сама пробежка. Участники акции смогли преодолеть кольцевой маршрут – от Покровского собора до улицы Гоголя, далее по Гоголя до Челюскинцев. Затем по Челюскинцев до Никитина и далее до Покровского собора.
"Начни новый год красиво и правильно! В новый год с новыми силами", – подвел итоги "Трезвой пробежки" Александр Микушин.
Расстояние удалось пробежать примерно за час.
Комментарии
какой сильлный мороз ?
Сейчас -25 градусов, утром, вероятно, было холоднее. Выдержка из "Правил соревнований.
Руководство для проведения массовых лыжных соревнований".
"Если на большей части трассы температура составляет -25° C или ниже, соревнования должны быть отложены или отменены."
Целый час бежать при таких отрицательных температурах, это не "Трезвая пробежка", только пьяный или с дуру побежит...
Очень приятно смотреть на здоровых и трезвый людей! Мы и сами алкоголь не пили ночью, а днем гуляли полтора часа. Супер!
1.01.2021 14:05
- гость -
пьют только комуняки наподобие алмаса.
Здоровья такая пробежка не прибавит