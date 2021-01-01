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Трезвая пробежка прошла в Барнауле, несмотря на сильный мороз

, ИА "Амител"
Акцию организовал священник Александр Микушин
Фото: vk.com

Фото: vk.com

1 января в Барнауле прошла четвертая по счету "Трезвая пробежка". Традиция была заложена в 2018 году. Информацию об акции на своей странице в соцсети "ВКонтакте" разместил священник Александр Микушин. На этот раз к забегу присоединились около 20 человек.

Протяженность маршрута составила 2021 м. Вначале все желающие в 8 утра собрались на богослужение и молебен. В 10 часов стартовала сама пробежка. Участники акции смогли преодолеть кольцевой маршрут – от Покровского собора до улицы Гоголя, далее по Гоголя до Челюскинцев. Затем по Челюскинцев до Никитина и далее до Покровского собора.

"Начни новый год красиво и правильно! В новый год с новыми силами", – подвел итоги "Трезвой пробежки" Александр Микушин.

Расстояние удалось пробежать примерно за час.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

1.01.2021 13:45
сергей

какой сильлный мороз ?

1.01.2021 14:00
almas

Сейчас -25 градусов, утром, вероятно, было холоднее. Выдержка из "Правил соревнований.
Руководство для проведения массовых лыжных соревнований".

"Если на большей части трассы температура составляет -25° C или ниже, соревнования должны быть отложены или отменены."

Целый час бежать при таких отрицательных температурах, это не "Трезвая пробежка", только пьяный или с дуру побежит...

1.01.2021 14:05
- гость -

Очень приятно смотреть на здоровых и трезвый людей! Мы и сами алкоголь не пили ночью, а днем гуляли полтора часа. Супер!

1.01.2021 14:06
- гость -

1.01.2021 14:05
- гость -

пьют только комуняки наподобие алмаса.

1.01.2021 14:42
- гость -

Здоровья такая пробежка не прибавит

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