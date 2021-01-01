Жительница Барнаула 1 января обнаружила гору елок по адресу улица Тимуровская, 21. Все деревья были в хорошем состоянии, но оказались выброшены. Женщина предположила, что их не смогли продать. Информация появилась в группе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Комментаторы рассказали, что это не единичный случай. В первый день нового года никому ненужные елки также видели на улице Георгиева. Причем накануне цена на деревья доходила до 3 тысяч рублей, и торговаться продавцы елей не собирались. Товар же, который так и не удалось реализовать, оказался выброшен еще за несколько часов до Нового года.

"Время 20:00 – иду назад, смотрю – елки уже лежат на земле, рядом никого, я постоял, покричал: чьи елки? Ничего не может быть приятней, чем бесплатная елка, которую еще днем хотел купить за 3000", – иронизирует над жадностью бизнесменов один из барнаульцев.

Многие из комментаторов с ним согласились: "Понятно желание заработать, но зачем вести себя как свинья". При этом горожане констатировали, что эта ситуация повторяется из года в год: "У нас скорее вот так выкинут, чем за бесценок отдадут".