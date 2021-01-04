Социологи: жители Алтайского края меньше других россиян боятся потерять работу

Лишь каждый восьмой житель Алтайского края (13%) беспокоится по поводу возможных сокращений на работе в наступившем году. Это самый низкий показатель в стране. Больше всего боятся остаться без работы жители Белгородской области (42%).

Как показал опрос, проведенный специалистами HeadHunter, в целом тревожные настроения по поводу работы наблюдаются у трети респондентов.

Если брать сферы деятельности, то чаще других считают, что пандемия каким-то образом повлияет на их работу, представители туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (68%), добычи сырья (66%), а также сотрудники банков и лизинга (64%).

По поводу возможных сокращений чаще других волнуются представители банковской (36%) и транспортной отраслей (35%), самые же спокойные в этом отношении – работники сферы культуры и искусства и масс-медиа (14%), сообщает РИА Новости.