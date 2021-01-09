Шубенков сообщил, что с 2018 года не может заниматься в крупнейшем манеже Барнаула

Чемпион мира и Европы, прославленный спортсмен из Барнаула Сергей Шубенков на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков, сообщил, что с 2018 года не занимается в единственном крупном легкоатлетическом манеже Барнаула, принадлежащем АлтГТУ.

По словам спортсмена, в последнее время у него много рутинных тренировок. В свободное время – домашние дела и семейные заботы, а также просмотр сериала "Офис" и поход в баню. В комментариях у Шубенкова спросили о состоянии манежа АлтГТУ, который отремонтировали капитально в прошлом году. Однако спортсмен пояснил, что не был в зале с конца 2018 года.

Напомним, что реконструкция спортивного манежа в Алтайском государственном техническом университете, начатая летом 2019 года, поставила под угрозу тренировки ведущих легкоатлетов Алтайского края. В частности, тренер чемпиона мира Сергея Шубенкова Сергей Клевцов заявил, что его подопечному будет негде в Барнауле готовиться к Олимпийским играм – 2020 в Токио. В вузе тогда отмечали, что не могут пойти на уступки и зал нужен для аренды любителям игровых видов спорта, в частности футбола. В итоге после скандала, который докатился до Минспорта РФ, в вузе решили сохранить беговые дорожки. Однако Сергей Шубенков, по неизвестным причинам, тренироваться там не смог.

Чтобы не сорвать подготовку барнаульского легкоатлета к Олимпиаде в Токио, в кратчайшие сроки провели ремонт манежа в школе олимпийского резерва. Он много лет находился в аварийном состоянии. Однако площадь помещения не позволяет Шубенкову проводить полноценные тренировки. Фактически для зимнего времени в Барнауле у спортсмена нет нормального манежа. Проблему пытались уже несколько лет решить на федеральном уровне. В частности, "Газпром" планировал построить в Барнауле современный манеж за миллиард рублей. С данной просьбой к руководству компании обращался даже губернатор региона Виктор Томенко. Однако проект до сих пор – спустя полтора года – так и не реализован.