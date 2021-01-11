"Спасайте машины". В Барнауле произошла коммунальная авария

Горожане в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте" рассказали об очередной коммунальной аварии, которая произошла в краевой столице. По словам очевидцев, порыв водопровода произошел по адресу Попова, 248.
Судя по кадрам, горячая вода затопила парковку, на которой находились несколько автомобилей. "Спасайте машины!" – гласит подпись к видео.
Как уже сообщал amic.ru, минувшие новогодние каникулы в Барнауле прошли без чрезвычайных ситуаций. По данным городского управления ГОЧС, в первые дни января зафиксирован ряд аварийных отключений на инженерных сетях холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и электросетях, однако специалистам удалось быстро устранить повреждения.
Комментарии
Тут два варианта получения прибыли:
1 брать плату за мойку машин
2 брать штраф за мойку машин в неположенном месте
Почему у нас еще нет амазонов, гуглов и эпплов? Какие бизнес идеи народ генерирует! Удивительно)
Город ждёт ужасное будущее его искусственно впихивают в коммунальную катастрофу. На старые коммуникации и энергомощности навешивают всё больше и больше новых потребителей. Старое не ремонтируется и что самое страшное, заметил это недавно, новое специально переделывают через каждый год. Т.е. в пустоту пуляют деньги.
11.01.2021 13:02
Обыватель
Потому что то, что генерирует "народ"-дерьмо, а не бизнес-идея.
Повезло комунальщикам что минус 30 отпустило
11.01.2021 13:15
- гость -
Повезло комунальщикам что минус 30 отпустило
Может поэтому и прорвало?
11.01.2021 13:24
- гость -
Какие могут быть сомнения?