"Спасайте машины". В Барнауле произошла коммунальная авария

Горожане в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте" рассказали об очередной коммунальной аварии, которая произошла в краевой столице. По словам очевидцев, порыв водопровода произошел по адресу Попова, 248.

Судя по кадрам, горячая вода затопила парковку, на которой находились несколько автомобилей. "Спасайте машины!" – гласит подпись к видео.

Как уже сообщал amic.ru, минувшие новогодние каникулы в Барнауле прошли без чрезвычайных ситуаций. По данным городского управления ГОЧС, в первые дни января зафиксирован ряд аварийных отключений на инженерных сетях холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и электросетях, однако специалистам удалось быстро устранить повреждения.