Снегоуборочная машина и две легковушки столкнулись на Чуйском тракте

Серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Чуйском тракте неподалеку от села Жилино в Алтайском крае.

Судя по кадрам видеозаписи, которую опубликовал очевидец в сообществе Barnaul 22, участниками аварии стали два легковых автомобиля и снегоуборочная машина. После столкновения легковушки перевернулись и улетели в кювет, грузовик также слетел с проезжей части.

На месте работает бригада скорой помощи. Информация о наличии пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.

Как ранее сообщил amic.ru, 9 января на трассе Барнаул – Бийск произошло лобовое столкновение между Lexus RX 330 и Toyota Vitz. В результате ДТП погибла 45-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota.