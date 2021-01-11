Пассажир отсудил у "Яндекс.Такси" 350 тысяч рублей морального ущерба в Алтайском крае

Пассажир отсудил у "Яндекс.Такси" 350 тысяч рублей в качестве моральной компенсации из-за ДТП. Участие в рассмотрении иска принимала прокуратура Алтайского края.

Как пишет пресс-служба ведомства, основанием для обращения в суд стали тяжелые травмы, которые потерпевший получил во время следования на такси, заказанном через агрегатор. После ДТП пассажиру пришлось пройти длительное стационарное лечение, в том числе перенести оперативное вмешательство.

По факту ДТП водителя такси привлекли к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, а с ООО "Яндекс.Такси" суд взыскал 350 тысяч рублей моральной компенсации.

При этом судья признал несостоятельным довод представителя компании, согласно которому организация предоставляет информационный сервис, и не оказывает услуг перевозки, поэтому не может нести ответственность перед пассажиром. Поводом для отклонения стал тот факт, что истец обратился для заключения договора перевозки пассажира именно к ООО "Яндекс.Такси" посредством одноименного мобильного приложения.