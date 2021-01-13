Две медицинские фирмы в Барнауле сговорились и заработали 54 млн рублей

Барнаульские фирмы "Медоника" и "Медикс" вступили в соглашение и приняли участие в 16 аукционах. Вместе они получили госзаказы на сумму более 50 млн рублей.

Картель разоблачили в 2019 году. Установлено, что компании в течение трех лет поочередно выигрывали аукционы на поставку расходных материалов для региональных учреждений здравоохранения по завышенной цене. Изначальные суммы контрактов фирмы снижали не более чем на один процент.

Кассационный суд поддержал выводы судов первой и второй апелляционной инстанций. "Медикс" оштрафовали на 370 тысяч рублей, но компания будет обжаловать решение, а "Медонику" оштрафовали на 1,4 млн.

Ранее amic.ru писал о том, что алтайский "семейный" картель незаконно выиграл 11 аукционов. Установлено, что в каждом из указанных случаев одно из этих предприятий выигрывало торги с минимальным снижением начальной (максимальной) цены контракта на 0,5%.