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Новости

Две медицинские фирмы в Барнауле сговорились и заработали 54 млн рублей

, ИА "Амител"
Суд оштрафовал обе компании менее чем на 2 млн
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Барнаульские фирмы "Медоника" и "Медикс" вступили в соглашение и приняли участие в 16 аукционах. Вместе они получили госзаказы на сумму более 50 млн рублей. 

Картель разоблачили в 2019 году. Установлено, что компании в течение трех лет поочередно выигрывали аукционы на поставку расходных материалов для региональных учреждений здравоохранения по завышенной цене. Изначальные суммы контрактов фирмы снижали не более чем на один процент.

Кассационный суд поддержал выводы судов первой и второй апелляционной инстанций. "Медикс" оштрафовали на 370 тысяч рублей, но компания будет обжаловать решение, а "Медонику" оштрафовали на 1,4 млн. 

Ранее amic.ru писал о том, что алтайский "семейный" картель незаконно выиграл 11 аукционов. Установлено, что в каждом из указанных случаев одно из этих предприятий выигрывало торги с минимальным снижением начальной (максимальной) цены контракта на 0,5%.

  
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.01.2021 17:11
- гость -

Все так делают.

13.01.2021 17:21
- гость -

не поделились

13.01.2021 17:22
- гость -

государство само способствует своей политикой создание картелей и монополий

13.01.2021 17:36
- гость -

Вместе они получили госзаказы на сумму более 50 млн рублей.
А на какую сумму поставили медикаменты? Если более чем на 50 млн, то какое вам дело сколько они заработали?

13.01.2021 17:50
ЯЛЕГЕНДА

и к чему статья НЕПОЙМУ

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