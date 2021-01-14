Денег нет, но вы держитесь. Как дожить до зарплаты после новогодних праздников

Новый год – долгожданный, но вместе с тем и довольно затратный праздник. Подарки друзьям и родным, блюда для праздничного стола, новогодняя елка и украшение дома наносят значительный удар по бюджету. Так что после январских каникул для многих актуален вопрос – как дотянуть до первой зарплаты? Рассмотрим несколько простых и эффективных способов контролировать расходы.

Сравнивайте цены

Часто бывает, что один и тот же товар в разных магазинах стоит по-разному. Посмотрите предварительно на https://buykers.com/ru/, где какие акции, и где можно совершить покупку с большей выгодой.

Составляйте список

Тщательно продумайте, напишите и возьмите с собой в магазин список необходимых покупок, и придерживайтесь его. Иначе есть риск прихватить много лишнего, при этом потратив куда больше, чем планировалось.

Не берите с собой большие суммы

Так вы сможете избежать соблазна купить что-нибудь дорогое и не очень нужное. Кстати, это будет полезно и в целях безопасности. И не выбрасывайте товарные чеки. С их помощью вы сможете вернуть случайную покупку обратно в магазин.

Будьте осторожны на распродажах

С одной стороной, есть шанс купить хороший товар по низким ценам. Но с другой – это опасный маркетинговый ход. В некоторых магазинах вещи на распродаже стоят дороже, чем без нее. Кроме того, есть риск купить ненужную вещь, соблазнившись внушительной скидкой.

Избегайте крупных гипермаркетов

Особенно если ваш список покупок невелик. Не зря же наиболее популярные продукты в магазинах кладут подальше, чтобы покупатель по дороге захватил еще несколько ненужных ему товаров.

Пользуйтесь наличными

Так вы более наглядно можете отследить свои расходы, чем расплачиваясь картой.

Откладывайте 10% от дохода

Так вы создаете себе подушку безопасности на случай непредвиденных расходов.