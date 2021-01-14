Житель Уфы получил восемь лет колонии за убийство педофила

Житель Уфы Владимир Санкин, до смерти избивший подозреваемого в педофилии, получил восемь лет колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Калининского районного суда.

Как отмечается, мужчину признали виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". К такому решению пришли присяжные.

Напомним, что в январе 2020 года к Санкину на улице подбежал мальчик в слезах и рассказал, что его друга удерживал в квартире насильник. Тогда мужчина бросился на помощь и вытащил предполагаемого 54-летнего педофила на улицу, где начал его избивать. От полученных травм тот скончался в машине медиков. При этом, по версии следствия, уфимец также обокрал погибшего.

Примечательно, что вскоре после инцидента выяснилось, что убитый действительно был педофилом. Незадолго до этого он вышел из тюрьмы за совершение аналогичного преступления.