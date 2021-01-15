Уличные котики помогли восстановить теплоизоляцию на трубопроводе в Барнауле

Энергетики восстановили 825 м изоляции надземной теплотрассы на улице Попова после сигнала от общественников. Об этом они рассказали в сообществе Barnaul 22.

Магистральная труба обеспечивает теплом целый микрорайон. Из-за нее Барнаул занял третье место в рейтинге городов с самой большой протяженностью поврежденных теплотрасс.

Единицей измерения износа стали уличные коты, которые могли бы погреться на поврежденном участке. По расчетам "специалистов", на отрезке теплотрассы на Попова смогли бы разместиться 10 тысяч котов.

Ранее amic.ru писал о том, что представители Общероссийского народного фронта и заместитель председателя комитета по здравоохранению и науке АКЗС Николай Якушев устроили проверку аптек Барнаула. Активисты искали 15 препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, а также интересовались наличием масок и термометров.