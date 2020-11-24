Общественники искали 15 препаратов в аптеках Барнаула

Фото: пресс-служба АКЗС

Представители Общероссийского народного фронта и заместитель председателя комитета по здравоохранению и науке АКЗС Николай Якушев устроили проверку аптек Барнаула. Активисты искали 15 препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, а также интересовались наличием масок и термометров.

За рейд общественники и депутат посетили шесть аптек. С заведующими торговых точек Якушев обсудил причины отсутствия медикаментов. По словам фармацевтов, проблемы возникли после введения маркировки лекарственных средств, когда дистрибьюторы перестали осуществлять поставки. Ситуация начала стабилизироваться после поручения Владимира Путина о приостановке маркировки.

"Всего за время проведения мониторинга общественники посетили 85 аптек Алтайского края. В целом ситуация с лекарствами постепенно улучшается, но далеко не в каждой аптеке сегодня есть все необходимые препараты", – приводит слова Якушева пресс-служба АКЗС.

Ранее amic.ru сообщал, что в Алтайский край поступила первая партия лекарств для больных COVID-19. Их будут раздавать бесплатно тем, кто лечится на дому. В регион привезли 200 упаковок гидроксихлорохина и 2800 упаковок препарата "Ксарелто".