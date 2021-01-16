Невеста из цирка и игры с обедом. Как зимуют кошачьи семейства в зоопарке Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Тигр Мартин и тигрица Фифа стали новыми обитателями барнаульского зоопарка в декабре 2020 года. Оба они приехали из казанского цирка, которому пришлось закрыться из-за пандемии. Животные – ровесники, им по шесть лет. Белая красавица Фифа станет подругой для барнаульского Маяка, а вот Мартину подыскивают новый дом. Пока их держат во временном вольере.

Мы съездили и посмотрели, как живут новые обитатели и заодно заглянули к другим кошачьим семействам. В июне, перед открытием зоопарка после "коронавирусных выходных", у амурских тигров Багиры и Шерхана родились четыре котенка. Совсем недавно двоих из них отправили в Оренбург, и сейчас в вольере с Багирой бегают два повзрослевших, но все еще тигренка. Во время обеда их детские игры с едой вызывают только умиление.