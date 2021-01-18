Где в Барнауле заменят теплосети в 2021 году. Карта капремонтов

В рамках капитального ремонта теплосетевое подразделение СГК в Барнауле в 2021 году заменит 3 км трубопроводов на 12 участках. Стоимость этих работ составит 106 миллионов рублей.

Девять участков – это работы на магистральных трубопроводах, три – на внутриквартальных сетях. В 2021 году в программу капитального ремонта включены участки на тепловых сетях поселков Пригородный и Южный, которые перешли в зону ответственности СГК в последние полтора года.

Работы будут вестись на улицах Малахова, Чернышевского, П. Сухова, Юрина, Энтузиастов, Балтийской, Деповской, на проспекте Ленина, Павловском тракте, в поселках Пригородный и Южный.

Подробнее – на карте "Ремонты СГК в Барнауле – 2021". Карта будет обновляться, там будут отображены все ремонтные участки СГК на теплосетях города на год.

В 2021-м компания планирует заменить в рамках ремонтной программы на новые 18 км барнаульских трубопроводов отопления и горячей воды – это и капитальный, и текущие ремонты.