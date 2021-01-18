Водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку в Барнауле

Водитель автомобиля Subaru сбил пожилую женщину в барнаульском поселке Пригородный. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Наезд случился 18 января на улице Новосибирской неподалеку от здания № 47. В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили, что 63-летняя пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.

41-летний водитель иномарки не сумел предотвратить аварии. От полученных травм женщина скончалась до прибытия медиков.

По факту наезда на пешехода правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.