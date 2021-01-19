Спасатели рассказали подробности пожара в общежитии "Политеха" в Барнауле

В региональном ГУ МЧС рассказали подробности о пожаре в общежитии АлтГТУ на Комсомольском, 69. Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 января.

"На момент прибытия первого подразделения пожарных в здании общежития наблюдалось слабое задымление, люди эвакуировались самостоятельно по лестничным маршам. Обнаружив очаг возгорания, дополнительным силам пожарных во время следования был дан отбой. Первое пожарное подразделение ликвидировало возгорание первичными средствами пожаротушения", – говорится в сообщении.

В тушении были задействованы девять единиц техники и 29 человек личного состава. Привлекались полицейские и сотрудники скорой медицинской помощи. Обошлось без пострадавших.