После постов в соцсетях на улице Ядринцева почистили тротуары

Жители Барнаула заметили, что после постов в социальных сетях на улице Ядринцева почистили тротуары. Об этом сообщил подписчик в паблике Barnaul 22.

"Стало немного лучше, но полноценная чистка тропинки на одной из центральных улиц столицы Алтайского края для пешеходов невозможна из-за многолетних деревьев, многолетних куч земли со щебнем, стоящей железной бочки для мусора и старой покрышки от машины, выполняющую роль бордюра", – написал автор поста.

Он также добавил, что вопросом тротуаров на Ядринцева нужно заниматься полноценно.

Ранее amic.ru писал о том, что жители Барнаула пожаловались на тротуар, по которому невозможно ходить. Сначала пешеходную дорожку на улице залило водой, а затем она заледенела.