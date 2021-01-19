Сервисы Google могут вернуться на смартфоны Honor

Компания Honor может выйти из-под санкций США и сервисы Google вернутся на китайские смартфоны. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Смартфоны Honor, выпущенные весной 2021 года, лишатся приложения Huawei AppGallery и вместо него получат сервисы Google, которые были удалены из-за американских санкций в 2019 году.

В ноябре 2020 года Huawei продала суббренд Honor другому китайскому консорциуму – Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Предполагается, что сумма сделки составила 15 миллиардов долларов и была проведена для того, чтобы Honor могла работать без ограничений, под которые попала Huawei.