Барнаульцам спустя сутки вернули воду

Работники барнаульского водоканала починили поврежденный водопровод диаметром 800 мм в районе дома № 107 по улице Малахова.

Уточняется, что в 04:50 специалисты завершили сварочные работы на участке, а в 06:15 авария была полностью устранена. После этого систему поставили на заполнение, водоснабжение уже восстановлено.

"Проведение работ осложнялось сразу несколькими факторами – промерзанием грунта и также глубоким залеганием трубы. Согласно топосъемке, верхняя часть водовода проложена на глубине более трех метров, а непосредственно поврежденный участок находится на глубине почти семь метров", – рассказали в горадминистрации.

Напомним, что неполадки на водопроводе на улице Малахова произошли 18 января. Тогда без воды остались жители домов по адресам: ул. Сухэ-Батора, 2б, 10, 10а, 12, 13, 14, 14а, 20, 20а, ул. Малахова, 86б, 88, 88а, 88в, 96, ул. Новгородская, 4, 1-15, ул. Краснодарская, 1б, ул. Омская, 2а.