Коммунальщики продолжают ремонтировать водопровод на улице Малахова

Специалисты водоканала продолжают работы по устранению неполадок на водопроводе у дома по адресу Малахова, 107. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"В настоящее время продолжаются земляные работы, после которых специалисты водоканала проведут сложную сварку с трех сторон трубопровода. Помимо экскаваторов задействованы 3 единицы водооткачивающей техники, производительность которых составляет почти 400 кубометров в час. Ориентировочное время окончания работ – 6:00 часов 20 января", — говорится в сообщении.

Без воды остались жители домов по адресам: ул. Сухэ-Батора, 2б, 10, 10а, 12, 13, 14, 14а, 20, 20а, ул. Малахова, 86б, 88, 88а, 88в, 96, ул. Новгородская, 4, 1-15, ул. Краснодарская, 1б, ул. Омская, 2а. Для них организован подвоз воды.

Ранее amic.ru писал, что вышедшая на поверхность вода серьезно подтопила улицу Малахова. Устранением последствий порыва занимаются сотрудники МБУ "Автодорстрой". Более подробную информацию можно получить в компании "Росводоканал Барнаул" (тел. 282-200).