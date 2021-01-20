Автомобиль такси сгорел в Алтайском крае

Фото: rubtsovskmv.ru

На трассе под Рубцовском 19 января загорелся автомобиль Hyundai с опознавательными знаками "Яндекс.Такси", сообщает газета "Местное время".

Пожар произошел в 200 метрах от автомобильного пункта пропуска "Веселоярск". Прибывшие по вызову сотрудники МЧС потушили огонь.

На кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения. В частности, полностью выгорели моторный отсек и салон. Кроме того, огонь уничтожил передние шины.

Сгоревший автомобиль увезли на эвакуаторе. Сотрудники "Юго-Западного ДСУ" очистили проезжую часть от наледи, которая образовалась после тушения пожара.