Алтайский край занял шестое место в "Национальном туристическом рейтинге – 2020"

Журнал "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" провели шестое ежегодное исследование, посвященное развитию туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных путешественников. Алтайский край попал в "Золотую двадцатку".

Опрошенные эксперты оценивали регионы на предмет уровня развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры, доходности туризма, его вклада в экономику субъекта, развития санаторно-курортного дела, уровня преступности и по другим факторам.

В итоге Алтайский край оказался на шестом месте. Возглавляет рейтинг Подмосковье, далее идут Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым. Республику Алтай эксперты поставили на 64-е место, а хуже всего, по мнению специалистов, дела с туризмом обстоят на Чукотке.

Ранее amic.ru сообщал, что Алтайский край вошел в топ-5 регионов для гастрономического туризма. Опередили регион только Крым, Карелия, Татарстан и Башкирия.