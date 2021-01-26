Замглавы алтайского Минзрава проверил ЦРБ, где умерла Варя Голошубова

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Владимир Лещенко по поручению губернатора Виктора Томенко совместно со специалистами Минздрава проверил работу КГБУЗ "Советская ЦРБ". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В стационаре специалисты Минздрава пообщались с пациентами, которые в целом оказались довольны медицинским обслуживанием, с коллективом, — рассказали в ведомстве. — В работе поликлиники были выявлены проблемы в оказании плановой медицинской помощи, что связано с ограничениями в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и дефицитом специалистов".

Постепенно оказание плановой медицинской помощи возвращается к прежнему уровню, констатировали в региональном Минздраве. Также Лещенко ознакомился с замечаниями населения.

"Они касались случаев длительного ожидания приезда "скорой помощи" после вызова; обеспечения фельдшеров скорой помощи необходимыми оборудованием и лекарственными препаратами; грубого отношения со стороны отдельных работников районной больницы; отсутствия фельдшера в селе Половинка; трудностей с талонами к узким специалистам в краевых мед. организациях", — уточнили в пресс-службе министерства.

По итогам проверки Лещенко поручил руководству больницы наладить обратную связь с пациентами: проводить анкетирование, собирать отзывы.

Ранее amic.ru писал, что появилась петиция в защиту врача, которого активно травят в соцсетях из-за смерти годовалой Вари Голошубовой в КГБУЗ "Советская ЦРБ".

Составитель петиции подчеркнул, что правоохранительные органы и медицинское сообщество дадут верную квалификацию действиям медика. Он призвал публично не осуждать медика, так как его вина в настоящий момент не доказана.

Семья Вари живет в Якутии. В новогодние каникулы Голошубовы гостили у родственников в Советском районе.

Трагедия произошла 11 января. Утром того дня малышка опрокинула на себя стакан с кипятком. Девочку госпитализировали в Советскую ЦРБ. Через несколько часов она погибла в реанимации.

Согласно предварительному заключению судмедэкспертизы, малышке проткнули легкое во время установки катетера в подключичную вену. По данным обстоятельствам следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности").

Министерство здравоохранения Алтайского края выразило соболезнования семье Вари и заявило, что по данному случаю уже ведется ведомственная проверка с привлечением всех необходимых профильных специалистов, в ходе которой действиям медицинских работников будет дана оценка, а виновные понесут наказание.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Попову организовать и провести комплексную проверку Советской ЦРБ, а также привлечь к этому процессу районные власти.