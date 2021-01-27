Автовокзал загорелся в Заринске

Фото: t.me/vkurse22
Здание автовокзала горело в Заринске. Как сообщили amic.ru в пресс-центре ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар произошел в одноэтажной деревянной административной постройке.
Информация о пожаре поступила 26 января в 22:33. На момент прибытия пожарных крыша горела открытым огнем. В тушении участвовало шесть единиц техники и 17 человек личного состава. На месте также работали сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и аварийной службы Горэлектросети.
На ликвидацию открытого горения потребовалось около получаса. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Людей в здании на момент инцидента не было, поэтому обошлось без пострадавших. Причина инцидента выясняется.
Комментарии
Когда в Тягуне новый вокзал....а в заринске халупа.....а хочется красоты.....появляется повод сжечь старый, чтобы построить новый )
Когда то это должно было произойти, здание то 1956 г. постройки. Странно что еще до 21 г. простоял.
Чета по снимкам не тянет на 150 кв.м., и как так, если он весь 164 кв.м.?