Автовокзал загорелся в Заринске

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Здание автовокзала горело в Заринске. Как сообщили amic.ru в пресс-центре ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар произошел в одноэтажной деревянной административной постройке.

Информация о пожаре поступила 26 января в 22:33. На момент прибытия пожарных крыша горела открытым огнем. В тушении участвовало шесть единиц техники и 17 человек личного состава. На месте также работали сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и аварийной службы Горэлектросети.

На ликвидацию открытого горения потребовалось около получаса. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Людей в здании на момент инцидента не было, поэтому обошлось без пострадавших. Причина инцидента выясняется.