"И жизнь остановится". Почему в пригороде Барнаула могут запретить строительство домов

Сразу в трех пригородных барнаульских поселках могут запретить строительство и продажу жилья. Виной тому – близкое расположение к аэропорту. Совсем скоро у него официально появится седьмая подзона – территория, где по закону нельзя возводить дома, дачи и социальные объекты. В эту подзону попадают Новомихайловка, садоводства "Аэрофлот" и "Березовка". Их жители опасаются, что станут "рабами" своей недвижимости. Юристы предупреждают: проблема действительно назревает большая, и судьба пригородных поселков во многом будет зависеть от участия краевых и городских властей.

Под крылом самолета

Семья Мелеховых купила участок в Новомихайловке в 2008 году. Несколько лет супруги вкладывали все силы и средства в строительство большого дома, который планировали передать по наследству детям. Если поселок попадет под жесткие ограничения, то вложенные в строительство миллионы рублей могут просто "сгореть", опасается Оксана Мелехова.

"Поселок большой, примерно с 2015 года у нас началось обширное строительство. Участки в те годы администрация района выдавала массово, молодежь стала приезжать – ведь поселок рядом с городом. Появились новые улицы, дома. Но что с нами будет теперь – мы не представляем", – говорит она.

И таких семей, как Мелеховы, в Новомихайловке большинство. Земельные участки в поселке стоили недорого, при этом были дороги и все коммуникации. Люди вкладывали в дома материнский капитал, сбережения, брали ипотеку. Некоторые переехали сюда из Барнаула, другие – из районов края. Для многих жилье в Новомихайловке стало первой недвижимостью. В будущем его планировали продать, чтобы расшириться или переехать. Но теперь люди опасаются, что навсегда останутся привязанными к своим участкам.

Новомихайловка расположена в пяти километрах от аэродрома и находится в "воздушном коридоре", то есть в зоне взлета и посадки самолетов. Уровень шума и вредных выбросов здесь превышает допустимые нормы, поэтому поселок попал в санитарно-защитную зону аэропорта. Возводить жилье на ней по закону запрещено. Но из-за того, что санзоны не были поставлены на кадастровый учет, власти выдавали жителям разрешения на строительство домов.

1 января 2020 года санзоны отменили, а им на смену пришли семь подзон (или зон) приаэродромной территории (ПАТ). Каждая – со своими ограничениями. В первой зоне, которая находится ближе всего к взлетно-посадочной полосе, запрещено строить любые объекты, не предназначенные для взлета, посадки, стоянки воздушных судов. В шестой нельзя организовывать полигоны ТБО (и любые объекты, которые привлекают птиц).

А в седьмой (как ни странно, расположена она рядом с первой) запрещено строить жилые дома и социальные объекты. В эту зону и попадает большая часть Новомихайловки, а также садоводства "Аэрофлот" и "Березовка".

Из ответа администрации Барнаула на запрос amic.ru:

В пределах седьмой подзоны запрещено размещение объектов жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. Учитывая изложенное, возведение объектов индивидуального жилищного строительства на территориях СНТ "Аэрофлот", п. Новомихайловка, садоводства "Березовка" невозможно.

"Проект решения об установлении приаэродромной территории" Барнаульского аэропорта, в котором и указаны семь подзон, приняли еще 2018 году. Однако официально этот документ в силу не вступил, потому что регистратор нашел в нем ошибку и отправил на доработку. 10 июня 2020 года Росавиация повторно подала в Росреестр пакет документов, чтобы зарегистрировать ПАТ. В этот раз замечаний не было.

"Сомнительный статус"

В "сомнительном статусе" Новомихайловка живет уже много лет. Здесь нет детского сада, школа расположена в старом здании, где не предусмотрен даже спортзал. А ФАП появился только в 2019 году. Чиновники заявляли, что их строительство невозможно, потому что поселок находится в санитарно-защитной зоне.

Но при этом в преддверии выборов власти Барнаула (а Новомихайловка входит в Барнаульский городской округ) обещали жителям поселка построить сразу все. Например, в октябре 2012 года перед выборами в Барнаульскую городскую думу Игорь Савинцев, на тот момент мэр города, уверял население, что в Новомихайловке появятся и детский сад, и ФАП, и даже сельский клуб, и асфальтированные дороги.

После выборов о своих обещаниях администрация забыла, а на запросы жители получили ответ, что строительство детсада невозможно: "поселок находится в зоне повышенного шумового воздействия при взлете и посадке воздушных судов от аэропорта г. Барнаула".

Только в 2019 году жителям удалось добиться открытия хотя бы ФАПа. По словам Оксаны Мелеховой, новомихайловцы дошли до депутатов госдумы и только так решили проблему.

"Сейчас у нас есть только ФАП и школа без спортивного зала, которая нуждается в капитальном ремонте. Если в документе о седьмой зоне будет запрет на строительство и реконструкцию, ее просто закроют. Детского сада у нас нет. Для молодежи перспективы не будет. Останутся пенсионеры. Мы не хотим таких перспектив. Мы хотим жить здесь, чтобы дети наши здесь жили", – отмечает она.

"Недвижимость "обнуляется"

Какое будущее ждет Новомихайловку, не могут сказать ни в Росреестре, ни руководство аэропорта, ни администрация Барнаула. По мнению депутата Барнаульской городской думы Юрия Ряполова (избран от одномандатного избирательного округа № 8, в который входит пос. Новомихайловка, – прим. ред.), сейчас вариантов два.

Первый (жители надеются, что фантастический) – поселок расселят и снесут, а владельцы участков получат компенсации. Так сейчас происходит в Москве. После строительства в аэропорту Шереметьево третьей взлетно-посадочной полосы у жителей сразу нескольких поселков, над которыми образовался "воздушный коридор", выкупают участки и дома. Занимается этим Росавиация и Администрация гражданских аэропортов (аэродромов). В Барнауле такая практика не "прокатит", уверен депутат.

"Расселять поселок в этой ситуации должен аэропорт, который и оформляет приаэродромную территорию. Мы говорили с представителями аэропорта, они ответили, что расселять точно не смогут", – считает Юрий Ряполов.

Жители Новомихайловки тоже уверены, что никто не будет выкупать их дома: ни у аэропорта, ни у города, ни у края просто нет таких средств.

"В Москве коттеджные поселки расселяли за счет бюджета, там была принята программа. У нас такой программы нет и вряд ли она вообще когда-то появится", – говорит Оксана Мелехова.

Второй вариант (более реалистичный) – в поселке запретят новое строительство, а тем, кто уже возвел дома и дачи, разрешат "доживать". Можно ли будет продавать, передавать по наследству, дарить жилье – большой вопрос.

"Возможно, у нас будет поселок "дожития". В этом случае жизнь в Новомихайловке просто остановится", – считает Оксана Мелехова.

Люди считают несправедливым запрещать развитие поселка, в котором некоторые земельные участки продавала и выделяла администрация Барнаула.

"Мы вложили в строительство дома все, что было: маткапитал, сбережения, взяли кредит. Мои родители даже продали свое жилье и отдали деньги нам. Теперь в большом доме живем все вместе: я, муж, четверо детей и родители. За какую сумму мы сможем продать дом, если поселок "замрет"? Да и сможем ли вообще продать? Мы боимся, что все "сгорит", – говорит жительница Новомихайловки Ксения Иванова (имя изменено по просьбе женщины).

Продать жилье в Новомихайловке, по словам Оксаны Мелеховой, уже сейчас практически невозможно. Многие семьи, узнав о седьмой зоне, выставили дома на продажу, но звонков от покупателей нет.

"Люди и хотели бы уехать от возможных проблем, но не могут. Кто-то брал миллионные кредиты, чтобы построить жилье. Но в результате наша недвижимость "обнуляется", есть сейчас такое модное слово. У меня трое детей, мы бы хотели передать дом им. Но и это будет невозможно. Администрация города разводит руками. Ответы мы получали от всех, в том числе от губернатора Томенко, от Минтранса, комитета архитектуры. Никто не знает, что будет с нами, – говорит женщина.

Зато по счастливой случайности у жителей Новомихайловки, которые строили дома без разрешения, есть шанс их оформить. Из-за того, что санзоны отменили, а документ о семи зонах "завис", появилось "юридическое окно".

"Многие брали землю под личное подсобное хозяйство и строили дома. Иногда процесс затягивался на годы, а правила регистрации за это время могли измениться. Чтобы оформить жилье в собственность, людям нужно перевести землю в категорию "индивидуальное жилищное строительство". До конца 2019 года всем отказывали на основании санитарно-защитной зоны: "Не положено". Но с января 2020 года уже многие жители узаконили строения. Может быть, хоть так мы защитим свое имущество", – говорит Мелехова.

А если убрать аэропорт?

С 2018 года, когда стало известно о проекте приаэродромной территории, жители Новомихайловки обращались и в Росавиацию, и в мэрию, чтобы исключить его из седьмой зоны. Люди недоумевают еще и потому, что поселки Спутник и Авиатор, расположенные к аэропорту намного ближе, не попадают в эту "зону отчуждения".

"Мы просили переделать экспертизу и исключить поселок из границ зоны. Нам сказали, что это невозможно: над нами находится "воздушный коридор". Весь поселок в него попадает. Мол, самолеты, когда идут на посадку, над нами пролетают слишком низко", – рассказывает Оксана Мелехова.

В барнаульском аэропорту настаивают: границы седьмой подзоны приаэродромной территории устанавливают на основании лабораторных исследований (анализ загрязнений почвы, воды, воздуха, измерения уровня шума). Исследования проводит специализированная организация. Окончательное санитарно-эпидемиологическое заключение обо всех семи подзонах приаэродромной территории выдает Роспотребнадзор.

"Седьмая подзона и санитарно-защитные зоны существуют не просто так. Они созданы для охраны жизни и здоровья граждан от воздействия вредных выбросов. Строительство на таких территориях нежелательно", – пояснил amic.ru начальник аэродромной службы аэропорта Евгений Соловьев.

Но жителям такая ситуация кажется несправедливой. Новомихайловку построили более ста лет назад (в 1913 году), а аэропорт – чуть более 50-ти (в 1967 году).

"Ведь сейчас запланированы миллиардные вложения в реконструкцию аэропорта. Почему бы не направить их на строительство нового аэродрома?" – говорит Оксана.

Кстати, два года назад руководитель ИСК "Союз" Владимир Отмашкин тоже предлагал перенести аэропорт на бывший военный аэродром Панфилово в Калманском районе. Там есть бетонная взлетно-посадочная полоса, железнодорожный подъезд, а дорога от города до этого места занимает 20 минут – идеальные условия, по мнению строителя.

Евгений Соловьев поясняет: перенести аэропорт не получится. Суммы, выделенной на его реконструкцию, не хватит на строительство нового объекта.

"Аэропорт – это сложное инженерное сооружение. Его строительство обойдется государству в десятки и даже сотни миллиардов рублей. Только одна взлетно-посадочная полоса стоит около 10 млрд рублей. Таких денег на данный момент у государства нет. Затраты на реконструкцию существующего аэропорта в десятки раз меньше, чем на строительного нового. За 20 лет в России не было ни одного с нуля построенного аэропорта", – говорит начальник аэродромной службы.

Нужно вмешательство властей

Решить проблему жителей Новомихайловки, а также садоводств "Березовка" и "Аэрофлот" невозможно без участия краевых и городских властей, считает юрист Наталья Ермак. Она уверена: после постановки седьмой зоны на кадастровый учет строительство домов в поселках однозначно запретят, и жители ничего не смогут сделать даже через суд.

"Седьмая зона запрещает строительство домов и социальных объектов. Если комитет по архитектуре выдаст разрешение, к нему может прийти прокуратура, ведь это идет вразрез с федеральным законодательством. Пока судебной практики по седьмым зонам нет, мы не понимаем, что будет. Возможно, вопрос решат политически, с помощью органов власти, потому что седьмая зона захватывает практически весь поселок. Участки в собственности, они были выделены для строительства", – отмечает Наталья Ермак.

Соловьев не столь категоричен. По его словам, после регистрации приаэродромной территории жители Новомихайловки вправе оспорить данное решение (в соответствии с постановлением правительства РФ от 03.03.2018 № 222). Для этого они должны получить экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы участков, расположенных в седьмой подзоне. Но процедура эта длительная, дорогая и не может гарантировать результат, отмечает начальник аэродромной службы.

"Мы заказывали проект решения приаэродромной территории в специализированной организации, отдали более одного миллиона рублей. Жителям поселков, если они захотят оспорить седьмую подзону, тоже придется заказывать проект санитарно-защитной зоны", – говорит он.

Юрий Ряполов обещает: город не останется в стороне от проблем жителей Новомихайловки. Поселок здесь исторически сложился, а люди законодательство не нарушали, подчеркивает депутат. Однако вмешиваться, по его мнению, следует уже после того, как документ будет принят.

"Мы сейчас отслеживаем все, что происходит в Новомихайловке. Если у жителей возникнет проблема, город и депутаты будут ее решать. Но сейчас нужно дождаться документа. Может быть, он внесет некоторую ясность", – считает депутат.

Вместо послесловия (интересный факт)

Несмотря на то, что статус Новомихайловки не определен, 27 марта администрация города и водоканал заключили концессионное соглашение на 10 лет и подняли тарифы на воду. Водоканал пообещал на эти деньги отремонтировать и модернизировать сети, чтобы обеспечить поселок чистой водой. Однако по закону в седьмой зоне проводить работы по реконструкции сетей запрещено. Тогда куда и на что пойдут деньги по повышенному тарифу, водоканал ответить жителям не смог.