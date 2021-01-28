Алтайский комик поборется за 5 млн рублей

Уроженец Республики Алтай Ерсултан Каранов примет участие в новом сезоне юмористического шоу "Comedy Баттл" на телеканале ТНТ. Комик поборется за главный приз проекта – 5 млн рублей. Выпуск с участием Каранова покажут в пятницу, 29 января.

Ерсултану 22 года. Он родился в селе Тобелер Кош-Агачского района. Ранее он уже принимал участие в другом проекте ТНТ – шоу "Открытый микрофон", напоминает пресс-служба телеканала.

"Comedy Баттл" выходит на телеканале ТНТ с 2010 года. Ведущим является известный шоумен Павел Воля. В состав жюри в нынешнем сезоне входят юмористы Денис Дорохов, Алексей Щербаков и Антон Шастун.