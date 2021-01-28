Суд рассмотрел апелляцию на арест Алексея Навального

Московский областной суд отклонил апелляцию защиты на задержание Алексея Навального на 30 суток (до 15 февраля), сообщает "Коммерсант".

Судья не нашел оснований для отмены решения предыдущей инстанции. В ответ Навальный заявил, что ему "все было понятно до начала заседания". Его адвокаты намерены подать кассационную жалобу и дойти до Европейского суда по правам человека.

Как ранее писал amic.ru, Навального обвиняют в том, что он нарушил испытательный срок по уголовному делу "Ив Роше". Навальному вынесли условный срок, но в течение пяти лет он должен был отмечаться у инспектора два раза в месяц. Однако, как уверяют во ФСИН, оппозиционер этого не делал. И не только из-за того, что лечился за границей. По сообщению ведомства, Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока и раньше. Поэтому сейчас ему светит реальный срок – три с половиной года.

Кроме того, пока Навальный был в Берлине, в России на него завели новое уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

По версии следствия, с физических лиц собрали пожертвования в размере 588 миллионов рублей для нужд ряда некоммерческих организаций, среди которых Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки СМИ "Пятое время года" и прочие фонды. Однако Навальный потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей "на личные цели", в том числе на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей", утверждают в СК.

После возвращения борца с коррупцией в Россию, его задержали. Суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов о заключении под стражу Навального на 30 суток. Заседание проходило 18 января в отделении полиции в подмосковных Химках.

22 января 2021 года издание Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, близкие к Путину, что Навального могут посадить на срок более 10 лет.

23 января во многих городах России, в том числе и в Барнауле, прошли несанкционированные митинги с требованием освободить Навального.

Так, в Москве, по данным Reuters, митинговали около 40 тысяч человек, а МВД оценило масштаб акции в четыре тысячи человек. По информации ТАСС, пострадали более 40 полицейских, они получили легкие травмы. Задержали в столице 1294 человека, свидетельствуют данные "ОВД-Инфо".

Также крупные шествия состоялись в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Томске, Красноярске, Иркутске и других городах. В Барнауле в митинге участвовали две тысячи человек, а всего в Алтайском крае задержали 29 участников протеста.