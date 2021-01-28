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Суд рассмотрел апелляцию на арест Алексея Навального

, ИА "Амител"
Предыдущий вердикт оставили в силе
Алексей Навальный / Фото: instagram

Алексей Навальный / Фото: instagram

Московский областной суд отклонил апелляцию защиты на задержание Алексея Навального на 30 суток (до 15 февраля), сообщает "Коммерсант".

Судья не нашел оснований для отмены решения предыдущей инстанции. В ответ Навальный заявил, что ему "все было понятно до начала заседания". Его адвокаты намерены подать кассационную жалобу и дойти до Европейского суда по правам человека.

Как ранее писал amic.ru, Навального обвиняют в том, что он нарушил испытательный срок по уголовному делу "Ив Роше". Навальному вынесли условный срок, но в течение пяти лет он должен был отмечаться у инспектора два раза в месяц. Однако, как уверяют во ФСИН, оппозиционер этого не делал. И не только из-за того, что лечился за границей. По сообщению ведомства, Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока и раньше. Поэтому сейчас ему светит реальный срок – три с половиной года.

Кроме того, пока Навальный был в Берлине, в России на него завели новое уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

По версии следствия, с физических лиц собрали пожертвования в размере 588 миллионов рублей для нужд ряда некоммерческих организаций, среди которых Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки СМИ "Пятое время года" и прочие фонды. Однако Навальный потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей "на личные цели", в том числе на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей", утверждают в СК.

После возвращения борца с коррупцией в Россию, его задержали. Суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов о заключении под стражу Навального на 30 суток. Заседание проходило 18 января в отделении полиции в подмосковных Химках.

22 января 2021 года издание Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, близкие к Путину, что Навального могут посадить на срок более 10 лет.

23 января во многих городах России, в том числе и в Барнауле, прошли несанкционированные митинги с требованием освободить Навального.

Так, в Москве, по данным Reuters, митинговали около 40 тысяч человек, а МВД оценило масштаб акции в четыре тысячи человек. По информации ТАСС, пострадали более 40 полицейских, они получили легкие травмы. Задержали в столице 1294 человека, свидетельствуют данные "ОВД-Инфо".

Также крупные шествия состоялись в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Томске, Красноярске, Иркутске и других городах. В Барнауле в митинге участвовали две тысячи человек, а всего в Алтайском крае задержали 29 участников протеста.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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