Жительница Барнаула пожаловалась на беспризорный мусорный контейнер

Жительница города в сообществе Barnaul 22 рассказала о проблемах с уборкой мусора во дворе дома № 54 по улице Телефонной. Отходы рассыпаются вокруг контейнера и их разносит ветром.

"Данной КП пользуются девять многоквартирных домов, каждый год в декабре все УК, обслуживающие дома, жильцы которых пользуются указанной КП, совместно с администрацией Железнодорожного района утверждают график дежурства уборки территории вокруг этой контейнерной площадки. По данным мастера ООО "Наш Барнаул" (обслуживающей наш дом), дежурить весь январь и февраль должна УК ООО "Ресурс", но они игнорируют свое дежурство", – написала подписчица и добавила, что мусор на площадке не убирают с 22 января.

Ранее amic.ru писал о том, что житель Рубцовска вышел на прогулку и обнаружил несанкционированную свалку возле реки Алей.