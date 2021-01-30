Суббота, 30 Январь, 14:05

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,25
€ 92,3
-1°


3813048 +0
Обь
-4см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Допинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на АлтаеНовый корпус АлтГУ
Новости

В Барнауле из-за порыва трубы затопило проезжую часть

, ИА "Амител"
Со слов свидетелей, инцидент случился на улице Чеглецова

Фото: Макс Картушин / vk.com/barneos22

Очевидцы в сообществе Barnaul 22 рассказали о коммунальной аварии на улице Чеглецова. Вода затопила проезжую часть от проспекта Ленина до улицы 80-й Гвардейской Дивизии.

"Очередной "прорыв" на ул. Чеглецова. Вода на проезжей части от пр. Ленина до ул. 80 Гвардейской Дивизии. Будьте аккуратнее там!" – говорится в сообщении.

Ранее amic.ru писал о коммунальной аварии на улице Малахова, из-за которой образовалась пробка. Вода подтопила проезжую часть. На устранение порыва у коммунальщиков ушло двое суток.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

30.01.2021 12:47
- гость -

Плохо.

30.01.2021 13:14
Николай

А в Геленджике сейчас +8

30.01.2021 13:26
Гость

От аварии до аварии даже покурить не успевают.

30.01.2021 13:34
777

Аквадискотека на Чеглецова

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
13:50
Семен Слепаков ответил на травлю из-за стихотворения о незаконных митингах 0
13:11
Виктор Томенко выразил соболезнования в связи с гибелью замминистра культуры 3
12:42
В Барнауле из-за порыва трубы затопило проезжую часть 4
12:09
Виталий Милонов предложил проверять задержанных на митингах подростков на наркотики 11
11:35
15 пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Алтайском крае 3
11:15
Житель Алтайского края поверил обещаниям мошенника и лишился 550 тысяч рублей 3
10:44
Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира 4
10:11
Новая снегоуборочная техника выехала на дороги Барнаула 0
09:41
Российским банкам запретили блокировать счета клиентов без объяснения причин 3
09:10
Где логика? Решение о назначении главврача новой больницы Барнаула сочли "странным" 27
08:38
Ночные гонки и не только. Какие развлечения ждут жителей Алтая в последние дни января 11
08:04
СК сообщил о задержании певца Тимы Белорусских за хранение гашиша 2
07:40
Пенсии и пособия в 2021 году: кому их повысят с 1 февраля, а кому придется подождать 1
07:06
Матыцин высокого полета. Что министр спорта делал на Алтае и кому пообещал денег 2
06:37
Застройщик "дворца для Путина" назвал истинное предназначение объекта 31
06:01
Солнечный день с гололедом. О погоде в Алтайском крае 30 января 0
23:57
Такой день. Гибель замминистра в ДТП и дистант в школе из-за вспышки COVID-19 0
23:33
Жительница Барнаула пожаловалась на беспризорный мусорный контейнер 2
23:07
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневку 5
22:49
Тима Белорусских опроверг информацию о задержании с наркотиками 0
22:29
В Евросоюзе провалилось начало массовой вакцинации 2
22:11
Жителя Псковской области осудили за госизмену 1
21:55
Экс-главу госкорпорации в Китае казнили за коррупцию 2
21:39
Министр спорта оценил подготовку Барнаула к Кубку мира по гребле 0
21:27
122 единицы снегоуборочной техники выведут на дороги Барнаула в ночь на 30 января 0
21:01
СМИ: Рэпера Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами наркотиков 2
20:40
Когда нужна конфиденциальность. Что такое zoom-кабины для офиса 0
20:31
Жительница Алтайского края вынесла из пожара своего больного мужа 1
20:10
Число детей без попечения родителей в Алтайском крае снизилось в 2020 году 0
19:50
Двух полицейских осудили за то, что они оставили задержанного в камере с кипятком 2
19:29
Дорожники предупреждают о плохой видимости на нескольких алтайских трассах 0
19:06
Песков: Вопрос о присоединении Донбасса к России на повестке дня не стоит 0
18:51
Министр спорта РФ Матыцин намерен встретиться в Барнауле с Шубенковым 0
18:29
Барнаульского подростка допросили после незаконной акции в поддержку Навального 17
18:10
Алтайскую школу перевели на "удаленку" из-за риска вспышки коронавируса 3
17:53
Ученые назвали витамин, дефицит которого приводит к смерти 0
17:40
Из-за сильной метели в Алтайском крае перекрыли трассу 0
17:28
СК закончил расследование резонансного дела о нападении на двух девушек в Бийске 2
17:15
43-летняя ведущая "Дома-2" очаровала мужчин фотографией в бикини 1
17:01
Если снова удаленка: как выбрать девайс для работы из дома 1
16:43
Замминистра культуры Алтайского края Галина Кубрина скончалась после ДТП на Чуйском тракте 19
16:41
Mash показал изнутри "дворец Путина" под Геленджиком 33
16:30
Ученые установили влияние лунного цикла на сон 1
16:18
Алтайским заключенным разрешили короткие свидания с родственниками 0
16:05
Более двух тысяч семей Алтая снизили ставки по ипотеке, оформив рефинансирование в ВТБ 1
15:58
Свыше 19 тысяч новых случаев коронавируса подтвердили в России за сутки 1
15:46
Мошенники украли у жительницы Барнаула баллы с бонусной карты спортивного магазина 4
15:33
Минсельхоз придумал новый способ сдерживания цен на продукты 3
15:20
Алтайских депутатов обязали декларировать сведения о криптовалюте и цифровых активах 1
15:10
Министр культуры Алтайского края получила в ДТП перелом руки 9

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.