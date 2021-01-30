В Барнауле из-за порыва трубы затопило проезжую часть

Фото: Макс Картушин / vk.com/barneos22

Очевидцы в сообществе Barnaul 22 рассказали о коммунальной аварии на улице Чеглецова. Вода затопила проезжую часть от проспекта Ленина до улицы 80-й Гвардейской Дивизии.

"Очередной "прорыв" на ул. Чеглецова. Вода на проезжей части от пр. Ленина до ул. 80 Гвардейской Дивизии. Будьте аккуратнее там!" – говорится в сообщении.

Ранее amic.ru писал о коммунальной аварии на улице Малахова, из-за которой образовалась пробка. Вода подтопила проезжую часть. На устранение порыва у коммунальщиков ушло двое суток.