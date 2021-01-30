Пропавшего две недели назад жителя Барнаула нашли живым

Поисковики отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте" сообщили о том, что 34-летнего жителя Барнаула нашли живым.

Сообщения о пропаже Игоря Середкина появились в социальных сетях в конце января. Согласно информации поисковиков, местоположение мужчины было неизвестно с 16 января.

"Найден, жив", – говорится в сообщении. Подробности не приводятся.

Ранее amic.ru писал о том, что 17-летняя школьница, которая без спроса уехала из дома в Горном Алтае и была объявлена в розыск 25 января, нашлась в Барнауле.