Друг Путина признался, что владеет "дворцом" в Геленджике

Известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг, которого неоднократно называли другом президента России Владимира Путина, ответил на вопрос, кто является истинным владельцем комплекса зданий, расположенных в Геленджике на мысе Идокопас.

Официальные лица, включая самого главу государства и его пресс-секретаря, опровергали сведения из расследования борца с коррупцией Алексея Навального о том, что российский лидер якобы владеет имуществом стоимостью около 100 млрд рублей на территории. Но владельца недвижимости при этом не раскрывали.

30 января, спустя 11 дней с публикации ныне арестованного блогера, Аркадий Ротенберг признался, что является настоящим бенефициаром.

"Сейчас это будет уже не секрет, я являюсь бенефициаром, — заявил Ротенберг. — Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное".

Видеозапись с этим заявлением опубликовал канал Mash в социальной сети "ВКонтакте". По словам Ротенберга, он приобрел этот актив несколько лет назад, чтобы построить там апарт-отель.

"Мне очень нравится отельный бизнес. Я уж не говорю о том, что в дальнейшем это превратить в туристический бизнес. В принципе, я этим уже на протяжении нескольких лет занимаюсь, — объяснил Ротенберг. — У меня есть кое-какие объекты в Крыму, есть объекты на Дальнем востоке, есть наша житница в Алтае. И я посматриваю в этом направлении".

Напомним, что ранее Песков ответил на вопрос о расследовании Алексея Навального о "дворце для Путина". По его словам, у главы государства нет никакого дворца в Геленджике, и это уже "старая пластинка".

В Кремле заявили, что не имеют права и не будут разглашать имена владельцев дворца в Геленджике. Это некорректно, заявил 26 января во время общения с журналистами Песков.

По его словам, владельцами комплекса являются предприниматели – один или несколько. При этом Песков подчеркнул, что не располагает данными, чтобы президент посещал дворец.

Сам Путин заявил, что ничего из того, что указано в расследовании, ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.

29 января главный редактор Mash Максим Иксанов выложил видео, снятое, по его словам, в особняке под Геленджиком.