Хоккеисты "Динамо-Алтай" проиграли и упустили лидерство

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" уступили в Кургане. Третий поединок четырехматчевой серии в рамках первенства ВХЛ против "Юниора" состоялся в субботу 30 января, и завершился поражением барнаульцев со счетом 2:3.

Все три шайбы команда Александра Усачёва пропустила, играя в численном меньшинстве. Динамовцы же забивали только в равных составах. Отличились Алексей Разумов и Андрей Локтев.

В другом матче игрового дня конкурент барнаульцев в борьбе за лидерство ХК "Чебоксары" в гостях вырвали победу у "Красноярских Рысей" со счетом 6:5 и, вновь возглавили турнирную таблицу первенства ВХЛ.

В воскресенье 31 января "Динамо-Алтай" и "Юниор" проведут в Кургане еще один матч. Ранее amic.ru писал, что "Динамо-Алтай" дважды выиграло курганских хоккеистов.