Полиция готовится к повторным несанкционированным "гуляниям" в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

Сотрудники полиции готовятся к несанкционированной акции, которую собираются провести сторонники Алексея Навального 31 января в Барнауле. На данный момент полицейские перекрыли парковку возле ЦУМа на Ленинском проспекте.

Согласно кадрам, которые опубликовали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", возле торгового центра находятся несколько автобусов с правоохранителями и передвижной пункт полиции. Проход по парковке перекрыт металлическим ограждением.

Также несколько передвижных пунктов расположись на улице Чкалова неподалеку от здания медицинского университета.

Telegram-канал "Барнаул.фм" пишет, что на входных дверях ЦУМа вывесили надпись о закрытии торгового центра 31 января "по техническим причинам".

Также Telegram-канал "Алтайские крайности" сообщает, что дополнительные сотрудники полиции якобы прибывают в Барнаул из других населенных пунктов края. По информации источника, они едут без вещей, по всей видимости, с расчетом на однодневную командировку.

Напомним, что 23 января жители Барнаула собрались на собрались на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Барнауле. Причиной народных волнений стало задержание политика после его приезда в Россию и выпуск видео, в котором рассказывается о якобы принадлежащем президенту РФ Владимиру Путину "дворце".

Тогда по оценкам регионального ГУ МВД в "гуляниях" приняли участие около 2 тыс. человек. Митингующие прошлись по проспекту Ленина до площади Свободы, однако на пересечении с улицей Анатолия силовики перекрыли дорогу.

Сотрудники полиции начали разгонять людей. В этот момент из толпы кто-то бросил несколько снежков в правоохранителей, после чего начались задержания. Всего по информации проекта "ОВД-Инфо" в Алтайском крае задержали 29 человек, однако некоторые источники сообщали о большем количестве задержанных. В частности полицейские задержали 16 несовершеннолетних, большинство из которых подростки 14-16 лет.

Повторные несанкционированные акции протеста по всей стране назначены на 31 января. ГУ МВД по Алтайскому краю напомнило жителям региона об ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах.