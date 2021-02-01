Взрыв сровнял с землей здание СТО в Алтайском крае. Видео

В помещении СТО, примыкающем к жилому дому на улице Каменской в Камне-на-Оби, 1 февраля прогремел взрыв. Об этом сообщает газета "Каменские известия".

Сначала люди услышали хлопок, а затем возник пожар. Ударной волной здание СТО разрушило практически полностью – осталась только стена, примыкающая к дому. Под руинами оказались два автомобиля.

На место происшествия выезжали спасатели. К работе привлекли 12 человек личного состава.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв котла. К нему могла привести неисправность печного отопления, полагают специалисты. Точную причину назовут по итогам экспертизы.