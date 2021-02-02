Переборщили с рекламой. Почему вакцинация от ковида на Алтае немного "забуксовала"

С 1 февраля в Алтайском крае возобновили вакцинацию от коронавируса. Напомним, 28 января региональный Минздрав сообщил, что прививочную кампанию временно приостановили: в больницах закончились препараты. В выходные в регион поступила новая партия "Спутника V", и прививки снова начали делать. Но записаться все равно не так-то просто: читатели amic.ru жалуются, что прийти на укол им предлагают только в марте. Мы поговорили с главврачами больниц, где прививают от ковида, и выяснили, почему так происходит, везде ли возобновили вакцинацию и когда поставить укол можно будет быстрее.

Три дня простоя

На четверг, 28 января, в Алтайском крае оставалось всего 1900 доз вакцины. В алтайском Минздраве объяснили: простой случился из-за перебоев с поставкой. Мол, в федеральном центре немного затянули с новой партией. Наконец, на выходных в край поступило еще 7160 доз "Спутника V".

Из-за задержки городская поликлиника № 1 три дня не проводила вакцинацию, рассказала amic.ru главврач медучреждения Елена Азарова.

"Вакцина у нас закончилась, поэтому вакцинацию пришлось остановить. Всех, кто был записан на эти даты, мы обзвонили и предупредили. Перенесли на ближайшие даты. Например, часть людей уже привили сегодня. Думаю, на этой неделе всех, кого не вакцинировали из-за простоя, вакцинируем", – объяснила Азарова.

Поликлиника, кстати, получила препарат одной из первых: еще в декабре. Там уже привили больше полутора тысяч человек. И с 1 февраля снова начали вакцинировать примерно по 100 человек в день.

Перестарались с рекламой

Кстати, "Спутник V" из новой партии достался не всем учреждениям. Например, барнаульская поликлиника № 3 в распределение не попала, рассказала главврач Вера Карпова. По ее словам, в стране явно поспешили с масштабной рекламой вакцинации: люди "на удивление" быстро перестали сомневаться и начали записываться. И веры жителей в "Спутник V" оказалось больше, чем самого "Спутника V" в крае.

"Мы израсходовали вакцину и просто ждем, когда будет следующая. Широкая рекламная кампания чуть-чуть опередила события. Людям стали рассказывать, что "Спутник V" хорошо переносится, что безопасен для людей старше 60 лет. Пенсионеры – народ послушный. Их очень много среди желающих привиться: заботятся о своем здоровье. Вообще, к моему удивлению, у нас народ не стал долго раскачиваться и пошел прививаться. Случился ажиотажный спрос. Потом вакцины хватит на всех, я не сомневаюсь. Но сейчас возник дисбаланс", – уверена Карпова.

По ее словам, сейчас в медучреждении желающих привиться все же записывают, но в лист ожидания, без конкретной даты. И когда третья поликлиника получит вакцину, всех обязательно позовут на вакцинацию.

Не очередь, а "лист ожидания"

Но даже там, где вакцина снова есть, очередь расписана уже до марта. Это amic.ru подтвердили в барнаульских поликлиниках № 1, № 9 и № 3. По словам главврачей, растягивать очередь приходится не только из-за нехватки вакцины: поликлиники пока не привыкли работать в новых условиях. Нужно и желающих на пятерки разбить (в одной ампуле "Спутника" – пять доз), и расписание выстроить так, чтобы люди не толпились и не ждали.

"Мы еще не успели как следует приработаться. Все-таки прививка ставится не за пять секунд. Но сейчас мы уже вышли с 20 до 80 привитых за сутки. А скоро будем прививать минимум по 160: потому что нужно будет ставить второй укол тем, кто уже вакцинировался. Для этого готовим отдельный кабинет, чтобы было быстрее. В общем, чем больше у нас будет опыта, чем больше вакцины, тем быстрее мы будем прививать жителей", – рассказал главврач городской больницы № 11 Андрей Коломиец.

В первой поликлинике тоже подтвердили: пока записывать на ранние даты не могут, поскольку не так много препарата. "Невозможно записать на февраль пять тысяч человек, если доз всего тысяча. Пока будет такая ситуация – будем записывать и на апрель, и на май", – пояснила Елена Азарова. И добавила, что на самом деле вас могут привить и раньше, даже если вы записались на март.

"Запись, которую мы сейчас ведем по телефону и через "Госуслуги", на самом деле даже больше не очередь, а лист ожидания. Если кто-то выпадает или освобождается место, мы звоним пациентам и зовем прививаться. Даже если вы запишетесь на 15 апреля, то, скорее всего, сможете сделать укол еще в феврале. Поэтому я бы все равно советовала звонить, если вы решили поставить прививку", – убеждена главврач первой поликлиники.

Кстати, в районных ЦРБ (они тоже уже проводят вакцинацию) таких очередей нет. Там совсем другая проблема: нужно как-то привить жителей отдаленных сел, рассказала главврач Первомайской ЦРБ Жанна Бубнова.

"По плану нам нужно привить 26 тысяч жителей района, чтобы сформировать иммунную прослойку. И нам, мне кажется, посложнее, чем в городе. Район у нас протяженный. И прививать всех в одной точке не получится. Так что мы закупили морозильное оборудование и развозим его по своим ФАПам, чтобы проводить вакцинацию там. И свой мобильный ФАП задействуем, чтобы добраться до отдаленных сел", – объяснила Бубнова.

В Первомайской ЦРБ с января привили больше 500 человек. В среднем на вакцинацию там приходит около 60 жителей района в день.

Где записаться и привиться?

Записаться на прививку вы можете в любом медучреждении, которое уже подключилось к вакцинации в Алтайском крае. Сделать это можно через портал "Госуслуги" или по телефону. Посмотреть список больниц и поликлиник, а также номера, по которым записывают на укол, можно на сайте алтайского Минздрава. Потом нужно лишь подождать (видимо, месяц) и (если в больнице все же есть вакцина) прийти на прививку.

В Минздраве успокоили: совсем скоро вакцины в крае точно станет хватать, потому что партии будут все больше. Например, на этой неделе в регионе ждут уже не 7, а 15 тысяч новых доз вакцины. Когда поставки окончательно наладятся, в крае рассчитывают проводить вакцинацию в 84 медучреждениях.

А если ждать не хочется, можно прийти в мобильный пункт вакцинации. Например, с 1 февраля они начали работать в Барнауле возле ТЦ Galaxy и "Пионер". Предварительно записываться не нужно (и ждать месяц тоже): всего-то у вас должны быть с собой медполис, паспорт и СНИЛС. Мобильные пункты будут работать с 10 до 16 часов каждый день, включая выходные.

Кому можно прививаться?

Вакцину "Спутник V" разрешено ставить людям от 18 лет, у которых нет признаков ОРЗ. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, нужно сначала проконсультироваться со своим лечащим врачом. Кстати, если вы уже переболели коронавирусом, то прививку вам можно ставить только через полгода. Но алтайские специалисты уже не раз объясняли: если вы болели неофициально (не попали в официальный реестр), то формально в вакцинации вам не откажут. По регламенту федерального Минздрава тест на антитела перед прививкой в поликлиниках никто не делает.

Вакцинация – это долго?

Сам процесс занимает в среднем около часа. Желающий привиться должен заполнить небольшую анкету и подписать согласие на вакцинацию. Затем – пройти осмотр у терапевта. По словам главврачей, обследование занимает не больше 10 минут. После самой прививки в поликлинике придется посидеть еще полчаса: так медики могут убедиться, что вам не станет плохо от вакцины.

А не опасно?

По словам главврачей, пока жалоб на осложнения от "Спутника V" очень мало. Серьезных проблем со здоровьем ни у кого не возникало. В основном люди жалуются на кратковременный подъем температуры и легкие симптомы ОРЗ. Это стандартная реакция на любую подобную прививку, уверяют медики.

Напомним, на 1 февраля в Алтайском крае от коронавируса привился 12 591 человек. Из них 11 080 жителей пока поставили только первую прививку, а еще 1511 человек прошли полный курс вакцинации.