Депутат АКЗС объяснил слова про избирателей, забывающих благодарить "Единую Россию"

Депутат парламента Алтайского края Николай Якушев после реакции СМИ на его слова об избирателях, которые "забывают быть благодарны" партии "Единая Россия", опубликовал еще один пост в Instagram, в котором объяснил свое высказывание.

"Избиратели требуют постоянно большего и лучшего от нашей̆ партии, но при этом забывают быть благодарны. Забывают сказать простое человеческое спасибо. "Спасибо партия Единая Россия", — говорится в первой публикации народного избранника.

Высказывание заметили и растиражировали в соцсетях и СМИ. В связи с повышенным вниманием к этим словам Якушев посвятил теме еще один пост.

"Благодаря партии наша страна развивается, стоит только вспомнить как мы жили не так уж и далёком 99 году, вдумайтесь, Россия получала гуманитарную помощь продовольственными продуктами от США и Европы, — написал парламентарий. — А на сегодняшний день наша страна может себе позволить самостоятельно оказывать такую помощь нуждающимся странам. А так-то Вы правы. Я сам скажу – Спасибо "Единая Россия!".

Депутат АКЗС подчеркнул, что только в Алтайском крае в приемную партии обратились 1,5 тысячи человек, а в приемную лидера единороссов Дмитрия Медведева – около 500 тысяч человек со всей России. И при этом "ни один обратившийся не остался без внимания", заявил Якушев.

Ранее amic.ru писал, что глава Алтайского края Виктор Томенко призвал депутатов АКЗС не поддаваться эмоциям в преддверии выборов в региональный парламент и Госдуму. Соответствующее заявление он сделал в ходе 50-й сессии Заксобрания.