Глава Алтайского края Виктор Томенко призвал депутатов АКЗС не поддаваться эмоциям в преддверии выборов в региональный парламент и Госдуму. Соответствующее заявление он сделал в ходе 50-й сессии Заксобрания.
"Эмоции, вероятно, с приближением даты выборов будут все более и более проявляться, – подчеркнул губернатор. – Но годы совместной работы и прохождение сложных ситуаций позволяют надеяться, что, как и прежде, наш парламент будет образцом корректных, ответственных поведения и политики".
Томенко уточнил, что относится с уважением к АКЗС, посещает сессии регионального парламента и прислушивается к предложениям, которые звучат от депутатов, представляющих различные политические силы.
Комментарии
Виктор Томенко призвал алтайских депутатов быть корректными перед выборами
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Ну а после выборов можно вступать в партию которую все ненавидят и заказывать себе C.C.Catch без страха потерять кресло.
Эмоции, вероятно, с приближением даты выборов будут все более и более проявляться, – подчеркнул губернатор.
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Типа на эмоциях - выберут не выберут. Ну, Витя, ну Витя.
Конечно будут проявляться, ведь выиграть выборы действующая партия власти сможет только ценой полномасштабных фальсификаций и нарушений. Иначе ей не светит вообще, так же как и Путину очередной срок.
В народ идите избранники. Выход есть. Верните пенсионный возраст.
Из тех кто там сидит в народ могут пойти только за синяками.
28.01.2021 16:41
- гость -
Ага, Вы хотите что бы им фейсы начистили? Депутатов и чиновников надо бить молча, чтобы не привлекли по статье оскорбление власти и ногами, что бы не было рукоприкладства!
Всевластие "богатства" потому вернее при демократической республике, что оно не зависит от плохой политической оболочки капитализма. Демократическая республика есть наилучшая возможная политическая оболочка капитализма и потому капитал, овладев (через Пальчинских, Черновых, Церетели и Ко) этой наилучшей оболочкой, обосновывает свою власть настолько надежно, настолько верно, что никакая смена ни лиц, ни учреждений, ни партий в буржуазно-демократической республике не колеблет этой власти. (c)
А корректными быть - это как? Это когда Землюков с компанией свысока плюют на людей, а чиновники "корректно" наблюдают, чем дело кончится, а когда молчать уже не получается - извиваются в бессмысленном словоблудии, пытаясь и народ успокоить, и барину угодить? Да уж!
Штабы основная часть в школах, на Вас учителя вся надежа не дайте мухлевать на выборах!!!
28.01.2021 17:14
Медведь-шатун
Да нет никакой надежды - без фальсификаций, вбросов, шельмования Яблока т.н. выборы представить невозможно...
Самое-то главное всем прийти на выборы, тогда нечего будет вбрасывать
Ах, какая благодать полный рот камней набрать, и как здорово потом зубы чистить молотком!