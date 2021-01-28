Виктор Томенко призвал алтайских депутатов быть корректными перед выборами

Глава Алтайского края Виктор Томенко призвал депутатов АКЗС не поддаваться эмоциям в преддверии выборов в региональный парламент и Госдуму. Соответствующее заявление он сделал в ходе 50-й сессии Заксобрания.

"Эмоции, вероятно, с приближением даты выборов будут все более и более проявляться, – подчеркнул губернатор. – Но годы совместной работы и прохождение сложных ситуаций позволяют надеяться, что, как и прежде, наш парламент будет образцом корректных, ответственных поведения и политики".

Томенко уточнил, что относится с уважением к АКЗС, посещает сессии регионального парламента и прислушивается к предложениям, которые звучат от депутатов, представляющих различные политические силы.