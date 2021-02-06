Барнаулец лишился 15 тысяч рублей в погоне за "приятным бонусом"

Житель Барнаула рассчитывал получить денежный бонус, а в итоге стал жертвой мошенников. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

53-летнему мужчине в одной из соцсетей написала подруга. В сообщении знакомая заявила, что есть возможность получить "приятный бонус": якобы в честь своего юбилея крупный банк дарит клиентам по 4850 рублей. Для зачисления суммы необходимо зарегистрироваться на сайте и ввести данные карты. Заняться формальностями предложила сама подруга. Мужчина отправил ей данные карты и сообщил коды из SMS.

Когда начали приходить сообщения о списании денег, мужчина позвонил приятельнице. Выяснилось, что ее страницу взломали. Барнаулец понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Стражи порядка призывают население быть более бдительным:

– не верьте сообщениям о розыгрышах и крупных выигрышах, проверяйте информацию, вспомните, участвовали ли вы в подобных мероприятиях;

– ни в коем случае не сообщайте никому подробные данные своей банковской карты;

– не переводите деньги неизвестным и малознакомым лицам, в надежности которых вы сомневаетесь;

– если вы стали жертвой подобного преступления, своевременно обращайтесь в полицию по телефону 02 либо 102 с мобильного или в дежурную часть отдела полиции вашего района.