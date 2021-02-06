Мэрия Барнаула объяснила появление сугробов на тротуарах и снежной каши у больниц

Жители Барнаула в Telegram-канале "Вкурсе22" рассказали о снежной "каше" на парковке 7-й детской поликлиники и сугробах на тротуарах по проспекту Ленина. В мэрии журналистам "Банкфакс" ответили на возмущение горожан.

По словам представителей городской администрации, обеспечивать свободный проезд к клиникам и другим объектам должны их руководители. Для этого они могут обращаться в специальные службы. Что касается парковок у ТЦ – все зависит от того, кто должен за ними следить. Если объект находится на балансе торговой точки, то уборку снега должна организовывать его администрация, но в некоторых случаях можно дождаться, пока этим займутся дорожники.

Сугробы на тротуарах, которые появляются после очистки крыш, в мэрии объяснили тем, что эта проблема пока никак не регламентирована, и кучи даже в центре города могут не убирать долгое время: в действующих правилах благоустройства города есть пункт, по которому этот снег надо вывозить, но конкретные сроки не прописаны. Представители администрации добавили, что доработают этот момент, и в будущем коммунальщики должны будут ликвидировать завалы в течение рабочего дня.

Проблема с уборкой снега остро стоит не только в Барнауле. Ранее в Бийске водители автобусов устроили забастовку из-за неочищенных дорог. Центром событий стала остановка "Кристалл", где общественный транспорт припарковали на два часа в знак протеста против плохой уборки снега на дорогах города.