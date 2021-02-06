42 новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 18 жителей Усть-Коксинского района, у семи жителей города Горно-Алтайска, у четырёх жителей Улаганского района, у четырёх жителей Шебалинского района, у трёх жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей Онгудайского района, у трёх жителей Турочакского района, у двух жителей Чойского района, у одного жителя Майминского района, у одного жителя Чемальского района.

Таким образом, с начала пандемии в Горном Алтае зарегистрировало 15 667 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 15 081 человек, 53 из них – за последние сутки.