Снег с дождем и гололед. МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде

Мокрый снег с дождем, гололед и метели ожидаются во второй половине дня 7 февраля и начале ночи 8 февраля в Алтайском крае. Региональное ГУ МЧС просит жителей края воздержаться от прогулок и дальних поездок.

Как сообщает краевой Гидрометцентр, днем 7 февраля столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов, местами по югу региона до +8 градусов. Ожидается мокрый снег, по югу – с дождем. На дорогах сильная гололедица, местами по северо-западу метели. Ветер южный, 10-15 м/с, местами порывы до 22 м/с.

Пресс-центр регионального ГУ МЧС призывает водителей не надеяться на удачу или собственное мастерство и напоминает, что в условиях метели и гололеда риск попасть в ДТП или встать в снежном заносе очень высок. Если поездка крайне необходима, то спасатели советуют брать в дорогу запас воды, термос с чаем и спички. Кроме того, одеваться стоит в соответствии с погодными условиями на улице, а не в автомобиле.