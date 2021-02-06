Психотерапевт объяснил причины постоянных опозданий людей

Доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа, врач-психотерапевт Владимир Файзильберг назвал причины постоянных опозданий людей. По его словам, опаздывающие либо слишком переоценивают себя, либо страдают от неуверенности.

Как отметил специалист в беседе с RT, опаздывающие, как правило, переоценивают себя и недооценивают тех людей, с которыми встречаются. Такая проблема часто наблюдается и у неуверенных в себе людей.

"Они сомневаются – у них происходит так называемая борьба мотивов, они не уверены в том, что нужно пойти. Не уверены в том, что они хотят сказать", – объяснил врач.

Файнзильберг также отметил, что к опозданиям склонны депрессивные или субдепрессивные люди. Если работник регулярно опаздывает на работу, то это может быть связано с неудовлетворением собой либо с профессиональным выгоранием.