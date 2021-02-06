Еще 16,6 тыс. случаев COVID-19 выявили в России

В России за прошедшие сутки число заболевших COVID-19 выросло на 16 627 – до 3 951 233 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Наибольший суточный прирост заразившихся отмечается в Москве (+2214 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1248) и Московской области (+955). Алтайский край (+179) на 6 февраля занимает 27-ю строчку среди регионов России.

Выздоровели за весь период 3 436 326 человек, в том числе 22 831 – за последние сутки.

Скончались еще 497 пациентов с COVID-19. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 74 684 летальных случая.