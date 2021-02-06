Всех желающих россиян могут успеть вакцинировать от COVID-19 к лету

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что к июню в стране успеют вакцинировать всех желающих. По его словам, Россия – единственное в мире государство, которое успеет привить своих граждан к лету.

"Знаете, безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия – фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят", – заявил Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 1".

Глава фонда отметил, что в западных странах массовая вакцинация запланирована на начало осени, а потому жители страны получили "великую привилегию", поскольку фокус производители делают именно на жителях страны.