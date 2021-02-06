Двухлетний сын алтайского предпринимателя утонул в бассейне в Новосибирске

Двухлетний сын алтайского бизнесмена утонул в бассейне в одной из саун Новосибирска. Семья приехала на празднование дня рождения дяди малыша.

Как пишет "КП-Новосибирск", ребенок отдыхал в сауне "Майами Бис" вместе с родителями. На празднике присутствовали несколько детей, и чтобы обезопасить их от воды, взрослые перегородили дорогу к бассейну диваном.

Несмотря на это мальчик все равно пробрался к краю бассейна и упал в него. Ребенка вытащили, после чего вызвали скорую и попытались сделать искусственное дыхание, однако спасти его не удалось.

При этом в объяснениях взрослые отмечают, что не выпивали, а мужчины присматривали за детьми. Известно, что семья считается благополучной.

По факту происшествия проводится проверка – родителям ребенка грозит уголовная ответственность за причинение смерти по неосторожности.