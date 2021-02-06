Власти Алтайского края обсудили участие подростков в незаконных акциях

Власти Алтайского края провели внеплановое заседание по вопросу предотвращения участия детей в протестных акциях. Участники обсудили меры по предупреждению вовлечения детей в несанкционированные мероприятия и беспорядки.

Как пишет пресс-служба региональных властей, собрание прошло под руководством зампреда Игоря Степаненко, в нем приняли участие представители различных ведомств. Члены комиссии проанализировали причины и условия вовлечения несовершеннолетних в массовые протестные акции, обсудили вопросы воспитания и альтернативной занятости подростков, формирования критического мышления и противостояния манипуляциям.

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева затронула проблемы, связанные с правовым нигилизмом подростков и легитимизацией насилия в политике. В свою очередь, Степаненко поблагодарил представителей ключевых ведомств систем профилактики за оперативность и пресечение проведения несогласованных публичных мероприятий 23 и 31 января.

Напомним, что 23 января в день несанкционированного митинга в поддержку борца с коррупцией Алексея Навального полицейские задержали 16 несовершеннолетних.

14 школьников и студентов отделались предупреждениями и разъяснительными беседами. Против двоих составили протоколы о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Санкции предусматривают штраф в размере до 30 тысяч рублей.