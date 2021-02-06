Ассенизаторская машина провалилась в трещину во льду озера Байкал

Машина для откачки нечистот провалилась в трещину во льду на озере Байкал и застряла. Как сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю, есть риск провала загруженного автомобиля под лед – глубина озера в месте провала составляет не менее 20 метров.

Согласно сообщению, инцидент произошел в проливе Малое Море рядом с островом Ольхон. Предварительно установлено, что водитель нарушил запреты и выехал на машине общей массой более 10 тонн из Хужира и пытался пересечь пролив по льду.

Нарушителя собираются привлечь к административной ответственности. Пострадавших в происшествии нет и сейчас службы решают вопрос по эвакуации ассенизатора.